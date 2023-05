Juventus, Allegri: "Alla penalizzazione non ci penso. Tre punti per la Champions"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, oggi intervenuto in conferenza stampa, ha parlato anche del rischio di una nuova penalizzazione per la sua squadra: "Non ci ho neanche pensato. Ho pensato solo al fatto che bisogna andare a Empoli e tornare alla vittoria per togliere le scorie della partita di Siviglia. Dobbiamo fare bene, matematicamente ci servono tre punti per essere dentro le prime quattro e quello è ciò che dobbiamo fare. Psicologicamente ormai siamo abituati a tutto".