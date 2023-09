Juventus, Allegri: "Ci sono squadre più attrezzate di noi, come Inter, Napoli e Milan che devono vincere lo scudetto"

Così Max Allegri, tecnico della Juventus, a SkySport dopo la vittoria dei bianconeri sull'Empoli:

"E' normale che stare fuori dalla Champions non piace a nessuno. Non possiamo fare altro, l'anno scorso eravamo arrivati terzi, c'è solo da migliorare con una squadra che è cresciuta, l'età si è abbassata e ci vuole pazienza. Ci sono squadre più attrezzate, come Inter, Napoli e Milan che devono vincere lo scudetto, noi dobbiamo arrivare nelle prime quattro e stare attaccati a loro. Noi facciamo un passetto alla volta e non dobbiamo perdere le caratteristiche di squadra. Essere a due punti dalla vetta è già una soddisfazione"