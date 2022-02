Juventus, Allegri: "Con l'Atalanta scontro diretto per il quarto posto"

(ANSA) - TORINO, 12 FEB - "Domani è uno scontro diretto per il quarto posto: è importante, ma non decisiva, perché poi ne mancano tante": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della trasferta di Bergamo. "E' un bel passaggio, sarà una sfida difficile perché l'Atalanta si è conquistata negli anni un posto per lottare tra le prime - spiega l'allenatore - e da due o tre anni giocano la Champions: sono molto arrabbiati perché vengono dalla eliminazione dalla Coppa Italia, ci vuole una gara fisica e tecnica oltre a una prestazione di alto livello". (ANSA).