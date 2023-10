Juventus, Allegri: "I campionati si vincono battendo le piccole"

Non c'è il rischio di sminuire il valore della Juventus quando dice di mettersi alla pari con l'Hellas Verona? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, gara valida per la decima giornata di Serie A, ha risposto così: "Mettersi al pari delle avversarie è questione di rispetto. Per arrivare in cima, tra le prime quattro, le gare da vincere non sono gli scontri diretti. Negli scontri diretti può succedere di tutto, ma in un certo tipo di partite se non hai rispetto rischi perché poi rigirare la partita non è semplice. Ecco perché dobbiamo metterci sempre al pari degli avversari, poi a quel punto abbiamo più possibilità di vincere.

Non è questione di sminuire il gruppo, ma di aver rispetto per gli avversari. Una volta si diceva che i campionati si vincono e si perdono con le piccole. Il calcio è questione di numeri: la differenza reti è quella che conta, i punti per arrivare in cima sono sempre gli stessi. Un anno tre in più, un altro tre in meno..." riporta tuttomercatoweb.com.