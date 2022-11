Juventus, Allegri: "Il Napoli fa cose straordinarie, ma tutto è possibile"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto la partita che andava fatta. Kean? Contento di lui, ha un atteggiamento positivo". Massimiliano Allegri si gode la ripresa della sua Juve che battendo il Verona rivede da vicino i piani alti della classifica: "Il Napoli sta facendo cose straordinarie, ma tutto è possibile" dice il tecnico bianconero ai microfoni di Sky. Provvidenziale il fallo da ultimo uomo di Alex Sandro su Lasagna al 92': "Fortunatamente si è fatto espellere, l'azione andava interrotta prima altrimenti rischiavamo di ottenere un risultato diverso. Per un fallo mancato non si possono riaprire le partite, era già successo col Benfica...". Della gara Allegri ammette che "non è stata una bella partita tecnicamente parlando, ma sapevamo che contro il Verona andava intrepretata nel modo giusto. Complimenti alla squadra per questo, siamo arrivati anche con parecchi giocatori fuori. I cambi ci hanno dato una mano: abbiamo fatto la partita che andava fatta". (ANSA).