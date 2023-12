Juventus, Allegri: "Inter favorita per lo Scudetto, lo ha detto anche Zhang..."

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - "Era difficile immaginarsi questa classifica, ma l'Inter resta la favorita per lo scudetto: sono stati costruiti per vincere, anche Zhang alla cena di Natale ha detto di volere la seconda stella": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sul duello con i nerazzurri per la vetta della classifica. "Noi dobbiamo fare un passetto alla volta senza perdere l'equilibrio e con i piedi per terra, il nostro è un percorso diverso ma sono contento della crescita dei miei ragazzi e siamo partiti consci dei nostri limiti - aggiunge l'allenatore bianconero - e adesso abbiamo quattro gare per chiudere l'andata: poi faremo le valutazioni, l'obiettivo è fare più punti possibile per restare tra i primi quattro posti per la qualificazione in Champions".

(ANSA).