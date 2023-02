Juventus, Allegri: "La penalizzazione di 15 punti non deve essere un alibi"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - "Con l'Atalanta abbiamo reagito bene perché era appena capitato, poi abbiamo avuto un down: è normale, ma non deve essere un alibi": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, torna a commentare la penalizzazione di 15 punti subita dalla squadra. "Dobbiamo solo pensare al campo e a ciò che dobbiamo fare - continua l'allenatore bianconero - perché ci penserà la società a difendersi dove potrà per farci ridare quei punti. Mi sembra che sia la prima volta che vengano tolti punti in mezzo al campionato, ma dobbiamo riassestarci e fare un passo alla volta". (ANSA).