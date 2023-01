Juventus, Allegri: "Rimarrò in panchina a meno che non mi mandino via"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri, alla vigilia della gara che vedrà la Juventus in campo contro l'Atalanta, commenta la sentenza arrivata ieri. In particolare, risponde così a chi gli chiede se è preoccupato per il futuro e se potrebbe lasciare in caso di esclusione dalle coppe: "Io sono allenatore della Juventus e rimarrò tale, a meno che non mi mandino via. Ci sono dei momenti in cui bisogna essere responsabili di quello che siamo e di quello che facciamo, nelle difficoltà bisogna essere uomini. Quando le cose vanno bene tutti siamo bravi, quando ci sono difficoltà è più stimolante e deve riguardare tutti. In campionato, la classifica al momento ci dice che siamo a 12 punti dal quarto posto. Ripeto: domani abbiamo l'Atalanta, è uno scontro diretto e cercheremo di fare una bella partita".