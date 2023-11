Juventus, Allegri: "Scudetto? Guardiamo alla distanza sulla quinta"

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - "La corsa scudetto non è limitata a Inter e Juve: i nerazzurri sono i favoriti, Milan e Napoli dovranno lottare e noi dobbiamo continuare il percorso guardando la distanza sulla quinta": è questo il pensiero di Massimiliano Allegri sulla lotta per il titolo. "Ho la certezza di avere un gruppo unito e coeso, dovremo essere consapevoli dei nostri limiti e li sfrutta come punti di forza - continua l'allenatore bianconero - e soprattutto dobbiamo continuare a desiderare le cose, cioè vincere le partite: domani servirà questo, così come volevamo battere il Cagliari e le altre squadre". (ANSA).