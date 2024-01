Juventus, Allegri: "Scudetto? Il Milan può rientrare"

vedi letture

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Empoli, ha parlato anche del "traguardo impossibile" a cui aveva fatto riferimento dopo la gara vinta contro il Lecce 3-0 al Via del Mare la settimana scorsa: "Il traguardo impossibile di cui ho parlato dopo Lecce non era riferito allo scudetto. È una condizione psicologica che bisogna avere nella testa, bisogna credere in quello che facciamo, non pensare che non si può arrivare in cima o vincere 10 partite di seguito. La convinzione è molto importante, bisogna credere in quello che facciamo, poi se ci saranno squadre più brave di noi applaudiremo. Dobbiamo portare avanti il nostro lavoro con la convinzione di poter raggiungere la perfezione".

La squadra ha vissuto diversamente questa settimana in testa alla classifica?

"No abbiamo passato una settimana serena, secondo me non ce ne siamo neanche accorti. L'Inter ha una partita in meno, poi c'è il Milan che può rientrare... Io dico sempre che bisogna mantenere l'equilibrio e pensare una partita alla volta.

Inutile stare a pensare a quello che succederà fra tre mesi perché il calcio è talmente bastardo che un giorno sei bravo e l'altro no. Bisogna avere costanza, soprattutto in campionato. Come ho detto diverse volte questa è una squadra che per i prossimi anni può solo che migliorare e avere un buon futuro".