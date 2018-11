Juventus, Allegri su Bonucci: "Non ha bisogno dei miei consigli. Turno di riposo? Credo di no"

Intervenuto in conferenza alla vigilia di Milan-Juventus, Massimiliano Allegri ha detto la sua su Leonardo Bonucci, domani di ritorno a San Siro da ex: "Non devo dire niente a Leo. Torna da ex, anche se è stato lì solo un anno. Leo non ha bisogno dei miei consigli. Turno di riposo? "Credo di no. Non è semplice scegliere i difensori, perché ne ho 5, tutti molto bravi. Abbiamo i migliori. Ogni tanto, se uno riposa comunque va bene perché chi va in campo è all'altezza".