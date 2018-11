Juventus, Allegri su Gattuso: "E' migliorato molto, è uno dei tecnici giovani più bravi. Al Milan tante pressioni"

Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato di Rino Gattuso, suo ex giocatore ai tempi del Milan: "Rino è intraprendente, è un genuino ed è migliorato molto. Alla squadra, oltre il giocare bene, trasmette tanto dei suoi valori. E' uno dei tecnici giovani più bravi. Allenare il Milan non è semplice, ci sono tante pressioni. Il Milan comunque è al quarto posto, sta facendo un'annata importante e gli vanno fatti i complimenti".