Juventus, Allegri sulla Coppa Italia: "E' un nostro obiettivo come il campionato"

(ANSA) - TORINO, 03 GEN - "E' una competizione cui teniamo, come sempre: giochiamo per la coppa Italia e per il campionato, entreremo in questa competizione e affronteremo una squadra in salute come la Salernitana che ha vinto a Verona": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia dell'esordio in coppa Italia contro i campani agli ottavi di finale. "Vogliamo approdare ai quarti, deciderò domani mattina la formazione - aggiunge l'allenatore - ma posso dire che sicuramente giocheranno Perin, Rugani e Chiesa, mentre Locatelli è squalificato in campionato: scenderà in campo la miglior Juve possibile per fare risultato.

Yildiz? Domani non gioca, magari ci sarà spazio a gara in corso per Nonge". (ANSA).