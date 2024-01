Juventus, Allegri sulla corsa scudetto: "Inter costruita per vincere il titolo"

Nella conferenza stampa di presentazione della sfida in programma domani all'Allianz Stadium contro il Sassuolo, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è tornato a parlare della corsa scudetto che vede coinvolta la sua formazione e l'Inter di Simone Inzaghi, e dalla quale si sarebbe escluso il Milan con le dichiarazioni di ieri sera di Stefano Pioli (CLICCA QUI).

In merito a questo duello ed alle differenze strutturali di rosa e non solo, Allegri ha detto: "L'Inter è una squadra costruita per vincere lo Scudetto, la Juventus ha intrapreso un percorso diverso. Noi dobbiamo lavorare senza l'ossessione di vincere lo Scudetto, ma dobbiamo fare il massimo di ciò che possiamo fare. Il calcio non finisce il 25 maggio, la Juventus ha prospettive importanti per i prossimi cinque anni. La Juventus ha trascorso due anni di grosse difficoltà, ora stiamo crescendo e ci stiamo divertendo. Se abbiamo girato a 46 punti vuol dire che i giocatori hanno fatto cose importanti e nel gruppo c'è grande coesione".