Juventus, Benatia a Sky: "Higuain è un amico, era incazzato ma non è cattivo. Rispetto enorme per lui"

Mehdi Benatia è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di San Siro.

Sulla gara: "Mi ha fatto piacere giocare una partita così importante. Ieri ho sentito in televisione uno che ha detto che Benatia ha sbagliato tutte le partite importanti, oggi sapevo di dover dimostrare il contrario. Oggi ho sbagliato sul rigore ma credo di aver dimostrato di essere affidabile".

Su Higuain: "Il Pipita è un mio grandissimo amico ed è un giocatore di classe, se lo fai girare è subito gol. E' stato sfortunato sul rigore. L'espulsione? Era un po' incazzato perché l'arbitro gli ha dato il fallo, non è cattivo, spero non stia fuori molto. Rispetto enorme per lui, ci ha fatto vincere per due anni".