Juventus, Bonucci: "Degli uomini contano cuore e intenzioni"

(ANSA) - TORINO, 17 LUG - "Alla fine, degli uomini, contano il cuore e le intenzioni. Per questo, anche oggi, come ogni anno, per me è un giorno bellissimo": con questo messaggio, il difensore della Juventus Leonardo Bonucci è tornato al lavoro dopo le vacanze. Il centrale si è sottoposto alle visite mediche al J Medical, anche se gli è stato comunicato che non rientra più nei piani tecnici e societari ed è stato invitato a cercarsi una sistemazione. (ANSA).