Juventus, Bremer: "Osimhen l'attaccante più difficile da marcare in Italia insieme a Immobile e Giroud"

Il difensore della Juventus Gleison Bremer, nel corso della lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche degli attaccanti più difficili da marcare che ha affrontato finora in carriera: "In Italia Osimhen, in Champions ho affrontato Mbappé e Neymar che non sono facili da gestire. Anche Immobile e Giroud sono fastidiosi".