Juventus, Buffon pronto ad eguagliare il record di Maldini

Il Corriere della Sera dedica l'apertura della sua sezione sportiva a Gigi Buffon. "Infinito Buffon" è il titolo scelto dal quotidiano per celebrare il portiere della Juventus che oggi scenderà in campo contro la Sampdoria, nell'anticipo della 17ª giornata di Serie A e raggiungerà quota 647 presenze in A, come il primatista Paolo Maldini. Il rossonero le ha giocate tutte col Milan. Da stasera Buffon sarà al suo fianco, con 168 gare giocate nel Parma e 479 con la Juventus, con la quale è sceso anche in B per un anno (e lo scorso anno è andato via, giocando con il PSG).