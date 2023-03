Juventus, Calvo: "Restituzione dei quindici punti? Attendiamo il giudizio"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il CFO della Juventus Francesco Calvo ha parlato ai microfoni di Sky soffermandosi anche sulla possibile restituzione dei 15 punti dopo la penalizzazione: “La decisione del Tar è una carta che noi chiediamo dall’inizio: non ne conosciamo il contenuto e attendiamo il giudizio. Molto complicato per la squadra trovare motivazioni e capire per che cosa sta lottando: è fondamentale la compattezza e lottare partita per partita”.