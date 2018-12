Juventus, cresce l'ottimismo per Ramsey: proseguono i contatti

In casa Juventus, scrive Tuttosport, cresce la fiducia in merito al possibile arrivo in bianconero di Aaron Ramsey. A giugno il gallese sarà svincolato dall'Arsenal e i contatti fra la Juve e l'entourage proseguono a ritmi serrati, con lo stesso giocatore che sarebbe particolarmente intrigato dall'idea di giocare con Cristiano Ronaldo. Nelle prossime settimane, per il quotidiano, la trattativa può vedere la definitiva fumata bianca.