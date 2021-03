Juventus, Demiral positivo al Covid-19

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - Merih Demiral ha contratto il Covid: il difensore della Juventus, in questi giorni impegnato con la Nazionale della Turchia, non sarà a disposizione per le prossime sfide con i bianconeri. Dal club non sono arrivate comunicazioni ufficiali, intanto il centrale si sta organizzando per rientrare a Torino con un volo sanitario privato e osservare l'isolamento una volta tornato in Italia. Pirlo perde così un altro pezzo in vista del derby di sabato. (ANSA).