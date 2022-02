Juventus, Dybala sempre più un caso: su di lui l'ombra del Tottenham di Conte

Le grane rinnovi di contratti non riguardano solo il Milan. In casa Juventus per esempio, quello di Paulo Dybala è ormai diventato un vero e proprio caso. Nei mesi scorsi, Pavel Nedved, vicepresidente dei bianconeri, aveva più volte dichiarato che l’accordo era imminente, ma siamo a oltre la metà di febbraio e della firma non c’è traccia. Al 30 giugno, il giocatore argentino sarà libero e si svincolerà a parametro zero. Come riportato da TeamTalk, a seguire con attenzione la vicenda c’è il Tottenham made in Italy di Fabio Paratici e Antonio Conte. Il club inglese sarebbe molto interessato ad ingaggiare Dybala a costo zero. Oltre agli Spurs, anche il Liverpool ha mostrato interesse per la Joya.