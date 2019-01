Juventus, è fatta per Ramsey: il gallese ha detto sì ad un contratto di 5 anni a 6,5 milioni a stagione più bonus

Aaron Ramsey, centrocampista in scadenza a giugno con l'Arsenal, diventerà presto un nuovo giocatore della Juventus: come spiega il Corriere della Sera, il giocatore gallese, che in passato è stato accostato a lungo anche al Milan, avrebbe infatti detto sì ad un contratto di 5 anni a 6,5 milioni a stagione più bonus legati alle presenze. Il giocatore arriverà in bianconero a luglio, anche se non è escluso che possa arrivare subito versando circa 5 milioni nelle casse dei Gunners.