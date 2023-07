Juventus, Giuntoli: "Bonucci? Per ora niente che lo aggradi"

(ANSA) - TORINO, 18 LUG - "Ci sono ragazzi che lavorano a parte e sono fuori dal progetto: stiamo trattando Zakaria e Arthur con alcuni club, anche per Bonucci stiamo trattando con altre squadre ma non abbiamo trovato nulla che lo aggradi": questa la risposta del nuovo ds della Juventus, Cristiano Giuntoli, sulla situazione dell'ormai ex capitano e degli altri giocatori ai margini. "Dobbiamo razionalizzare la rosa - aggiunge il ds bianconero in conferenza stampa - e in questo momento possiamo dire che gran parte del mercato in entrata è fatto anche se siamo solo agli inizi: è stato confermato uno dei centrocampisti più forti come Rabiot, un talento come Weah ed è stato riscattato Milik".

