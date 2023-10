Juventus, Giuntoli: "Scudetto? Oggi obiettivo è la Champions"

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - "Scudetto? In questo momento l'obiettivo è tornare in Champions, dal punto di vista tecnico ed economico rimette il club dove merita. Andiamo per step". Lo ha detto il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, premiato al Salone d'Onore del Coni come manager dell'anno in occasione della cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici.

Quando gli viene chiesto se l'aumento di capitale bianconero porterà la società a investire nel mercato di gennaio ha aggiunto: "In questo momento abbiamo scelto una strada: sfruttare quello che abbiamo a disposizione. E' prematuro parlare di gennaio, vedremo se ci saranno opportunità e se sarà il caso di intervenire. Ora stiamo facendo un buon percorso" (ANSA).