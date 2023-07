Juventus, Kostic: "Col Milan è un'amichevole, certo, ma noi vogliamo vincere"

vedi letture

Juventus e Milan sono pronte ad affrontarsi in amichevole negli Stati Uniti durante la tourneè estiva per la preparazione in vista del prossimo campionato. La partita tra bianconeri e rossoneri si disputa a Carson, Los Angeles, al Dignity Health Sports Park alle 19.30 di giovedì 27 luglio (ora locale), quando in Italia saranno le ore 4.30 di venerdì 28 luglio.

Conferenza stampa di rito

E a presentare la sfida, dalla sponda Juventus, ci ha pensato in conferenza stampa Filip Kostic: "Ci stiamo allenando tanto - ha raccontato dal ritiro di Marina del Rey - stiamo facendo tutto quello che serve per prepararci nella migliore maniera possibile per la stagione. Tutto è cominciato nel migliore dei modi: quella con il Milan è un'amichevole, certo, ma noi vogliamo vincere per cominciare nel modo giusto".

"Stiamo provando a fare il meglio per essere pronti per il campionato - prosegue Kostic - sappiamo di dover migliorare. E sappiamo che il Milan è un ottimo team e ha grandi qualità, ma anche noi ne abbiamo e siamo compatti".