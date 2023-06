Juventus, l'ad Scanavino: "Allegri non è mai stato in discussione"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - TORINO, 07 GIU - Maurizio Scanavino conferma Allegri. "Non è mai stato in discussione, con lui c'è totale condivisione degli scenari futuri, dalla gestione della parte sportiva al mercato all'organizzazione all'interno del quadro economico finanziario della società che è ancora piuttosto complicato", dice l'ad della Juventus nell'intervista a Sky Sport. "Abbiamo contatti quotidiani da sempre - spiega Scanavino - e in questi mesi abbiamo attraversato insieme questa bufera e il nostro rapporto si è consolidato in tempi rapidi.

Non sono mancati i momenti di confronto, anche accesi, seppur rari, ma sempre con la volontà di critica costruttiva, di fare il meglio per la squadra e per la società". (ANSA).