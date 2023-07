Juventus-Milan, il numero ufficiale dei tifosi presenti a Los Angeles

Mancano ancora pochi minuti al termine dell'amichevole tra Juventus e Milan che si sta giocando a Los Angeles. E' stato intanto reso noto il numero di spettatori presenti al Dignity Health Sports Center, teatro della sfida tutta italiana in terra americana. Si sono presentati in 18.471 tifosi e appassionati, di Milan e Juventus ma non solo.