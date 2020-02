(ANSA) - TORINO, 29 FEB - Juventus-Milan, semifinale di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo all'Allianz Stadium di Torino potrebbe giocarsi a porte aperte ma solo per i residenti in Piemonte. E' la proposta fatta dal governo nell'incontro con i ministri con il collegamento in videoconferenza con i presidenti delle Regioni. (ANSA).