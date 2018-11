Juventus, Roma, Udinese multate per cori

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Ammende di quindicimila euro alla Juventus, più una diffida, e di diecimila ciascuna all'Udinese e alla Roma sono state inflitte dal giudice sportivo di serie A per cori di discriminazione razziale intonati dai rispettivi tifosi durante gli incontri dell'ultima giornata di campionato. Sanzioni pecuniarie di minore entità sono state inflitte poi a Sampdoria (5mila), Atalanta e Bologna (3mila) per lancio in campo di bengala, petardi o altri oggetti, e al Parma (2mila) per cori offensivi nei confronti dell'arbitro. Il giudice sportivo ha poi squalificato per due giornate il giocatore dell'Atalanta Josip Ilicic, espulso dopo aver rivolto espressioni e gesti offensivi all'arbitro che lo aveva ammonito, e per una giornata il tecnico del Genoa, Ivan Juric, a sua volta per espressioni irriguardose nei confronti dell'arbitro e del quarto uomo. Anche l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, è stato sanzionato, con 5mila euro di ammenda, per preteste.