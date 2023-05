Juventus, senza la Champions saltano 80-90 milioni. Un quarto del giro d'affari del club

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Il conto di una stagione senza musichetta è salatissimo". La Gazzetta dello Sport fa i conti in tasca alla Juventus in vista di una stagione che si annuncia senza Champions League, a meno di sorprese. Perché un quarto (25%) del giro d’affari del club bianconero dipende dalla Champions League. Facendo una stima tra mancati premi UEFA e incassi da stadio nelle notti di Coppa, il conteggio può arrivare fino a 80-90 milioni.

Per non parlare della mancata visibilità sui mercati internazionali, che nuocerebbe gravemente al brand, il quale ha ormai una vocazione globale e si è alimentato grazie alla percezione di una Juventus quale top club europeo. Le ricadute si estenderebbero all’appeal sul calciomercato in entrata (giocatori da comprare per rinforzarsi)e ai prezzi dei bianconeri da vendere. Un brutto colpo dopo gli investimenti degli ultimi e i danni arrivati per il coronavirus.