Juventus, sollievo per Chiesa e Di Maria: nessuna lesione

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Doppio sospiro di sollievo in casa Juventus: Federico Chiesa e Angel Di Maria non hanno alcuna lesione. Lo comunica il club bianconero in una nota ufficiale, sottolineando che "le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno". Entrambi proveranno il recupero già per la sfida di domenica contro la Sampdoria, anche se alla Continassa si preferisce procedere con cautela e senza rischi dal momento che giovedì prossimo ci sarà la gara di ritorno di Europa League contro il Friburgo.