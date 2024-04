Juventus, sondaggio concreto per Zirkzee: i dettagli

Una Juventus un po' più bolognese. Almeno, se gli indizi di mercato andassero tutti a segno. I bianconeri, che a fine stagione dovranno decidere il futuro di Massimiliano Allegri e continuano a pensare a Thiago Motta come successore designato del livornese, puntano un altro nome di peso in casa rossoblù. Nel mirino vi sarebbe infatti Joshua Zirkzee, bomber olandese della formazione emiliana che sogna il clamoroso approdo in Champions League.

A tutto Bologna. Giuntoli, in casa Sartori, guarda da tempo anche a Ferguson e Calafiori, giovani funzionali a un nuovo progetto, tanto più se guidato da chi li sta valorizzando al massimo. Secondo Tuttosport, ma oggi in edicola ne parla anche La Stampa, il direttore sportivo bianconero avrebbe effettuato un sondaggio concreto per Zirkzee, obiettivo non semplice considerando la concorrenza sia di club esteri che di competitor italiane, a partire dal Milan.

Quanto costa? Il futuro dell'olandese è legato non solo al Bologna, ma anche al Bayern Monaco, che per 40 milioni di euro potrebbe riportarlo alla base. E la Juve, vista la richiesta rossoblù sui 60-70 milioni di euro, il sondaggio l'avrebbe fatto proprio al Bayern, che non è interessato a riscattare Zirkzee ma potrebbe farlo per poi girarlo a Torino, magari a più di 40 ma meno di 70. Nell'affare potrebbe inoltre entrare un giocatore: in Germania piace da tanto tempo Federico Chiesa, il cui destino bianconero è tutto da scrivere.