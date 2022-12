Juventus, spunta anche il nome di Massara per il nuovo corso

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Marotta ok, così come Del Piero, Giuntoli, Tare e Berta, ma la Juventus per il suo restyling da mettere in atto nel 2023 ha in mente anche un nome "campione d'Italia". Stando a quanto riportato quest'oggi dal Corriere dello Sport la società bianconera non avrebbe fatto mistero della stima nei confronti di Frederic Massara, attuale braccio destro di Paolo Maldini al Milan ed elemento decisivo nella rinascita del Diavolo.

Attenzione, però, anche alla soluzione interna con la promozione di Giovanni Manna, attuale responsabile della Next Gen, la seconda squadra bianconera che milita in Serie C.