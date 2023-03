Juventus, stasera l'Europa League: Pogba non convocato per motivi disciplinari

Fonte: ANSA

(ANSA) - TORINO, 09 MAR - Paul Pogba non farà parte dei convocati per la gara di questa sera contro il Friburgo. Come confermato all'ANSA, non è stato escluso per problemi fisici, ma per motivi disciplinari. Il centrocampista francese ieri sera è arrivato in ritardo alla cena durante il ritiro pre-partita. Così il tecnico Allegri e la società hanno deciso di non convocarlo. Per il resto, recupera Alex Sandro, mentre rimangono ai box De Sciglio e Milik. (ANSA).