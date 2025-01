Juventus, Thiago Motta: "Giudizi e critiche si accettano sportivamente, io da allenatore spero di recuperare in due-tre giorni per affrontare al meglio il Milan"

(ANSA) - BERGAMO, 14 GEN - "Koopmeiners l'ho visto molto bene, non riesco a capire i fischi e le critiche a un giocatore così. Ha passato tre anni eccezionali a Bergamo, è andato via da persona seria lasciando non poco a una squadra a cui ha dato tantissimo: ha fatto una scelta che va accettata per la sua carriera". Così Thiago Motta sulla contestazione del pubblico dell'Atalanta all'olandese passato alla Juventus in estate: "Abbiamo la fortuna di averlo dalla nostra parte, è un giocatore importante e ancora una volta l'ho visto benissimo", sottolinea l'allenatore dei bianconeri. "Sono soddisfatto ancora una volta dalla prestazione, ma entriamo in campo e ci prepariamo per vincere, quindi del risultato e della nostra classifica non possiamo essere contenti", il pensiero del tecnico italobrasiliano sull'1-1 di Bergamo. "L'avversaria sta bene, lo dice la classifica, abbiamo creato situazioni interessanti per poter tornare in vantaggio ma non ci siamo riusciti - l'analisi di Motta -. Riconosco lo sforzo dei ragazzi in un momento non semplice. Ora in casa abbiamo una grande squadra come il Milan: dobbiamo recuperare e prepararla molto bene per affrontarla al massimo". Senza Vlahovic, Motta ha fatto ruotare McKennie, Yildiz e Gonzalez: "Davanti si scambiavano spesso posizioni per non dare punti di riferimento a un'Atalanta abituata a giocare uomo contro uomo, così abbiamo potuto attaccare la profondità mantenendo l'equilibrio difensivo".

Ancora, sui singoli: "Non solo McKennie, che ha fatto un'altra grandissima prestazione, è importante per questa squadra. Non dimentico nemmeno quelli che sono entrati: tutti capiscono che è importante la qualità dei minutaggi, non la quantità. Nico Gonzalez dà esperienza in una squadra giovane, gioca da tanto ad alti livelli anche con l'Argentina: ha un grande impatto anche fuori dal campo perché trasmette la voglia di andare in avanti, pressare e andare in profondità. Cerca anche di animare i compagni tendendone alta l'intensità, siamo contenti di lui", dichiara ancora Motta. "Fino a oggi abbiamo sofferto contro lo Stoccarda, ma in molte altre partite siamo stati superiori all'avversario di turno - chiude il tecnico, oggi squalificato -. Abbiamo pareggiato un'altra volta: a fine partita la faccia dei giocatori dice tutto, danno tutto ma spesso la vittoria non arriva. Giudizi e critiche si accettano sportivamente, io da allenatore spero di recuperare in due-tre giorni per affrontare al meglio il Milan"- (ANSA).