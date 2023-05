Juventus, una nuova penalizzazione è quasi certa

Fonte: tuttomercatoweb.com

La Juventus ha cerchiato in rosso la data del 22 maggio, giorno in cui i bianconeri conosceranno la nuova sentenza della Corte Federale d'appello sul filone plusvalenze. Secondo La Gazzetta dello Sport è scontato che la Vecchia Signora dovrà fare i conti con una nuova penalizzazione, probabilmente più leggera del -15 precedente, ma difficilmente meno pesante del -9 richiesto in prima istanza dal procuratore Figc nel precedente processo. Solo quando arriverà la sentenza, la Juventus deciderà che strada intraprendere nell'inchiesta sulla manovra stipendi.

Possibile che si prenda la via del patteggiamento, ma non ci sono certezze perché in caso di sentenza considerata troppo dura, la Juve potrebbe decidere di andare fino in fondo anche per una questione di immagine. Dopo il 22 sarà tutto più chiaro.