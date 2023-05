Kakà elogia Maldini: "Maldini conta tanto: tutti vogliono essere come lui"

MilanNews.it

Ricardo Kakà è stato intervistato nello speciale che il Corriere della Sera ha preparato in vista dell'euroderby tra Milan e Inter. Queste le sue parole su Paolo Maldini, suo ex compagno e capitano: "Osservando i suoi comportamenti da giocatore e valutando la sua professionalità e intelligenza, si intuiva che qualsiasi cosa avesse fatto ci avrebbe messo impegno e passione. Conta tanto avere come riferimento un giocatore il cui nome è legato alla storia del Milan. Un ragazzo guarda Paolo che ha sollevato 5 Champions e dice "voglio essere come lui"