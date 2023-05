Kakà ricorda la vittoria della Champions ad Atene: "Uno dei giorni più belli della mia vita"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il 23 maggio 2007 il Milan vinse la sua settima Champions League battendo in finale il Liverpool 2-1 ad Atene. Anche Ricardo Kakà, che alla fine di quella stagione vinse il Pallone d'Oro, ha celebrato il successo ottenuto in Grecia con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Il brasiliano ha condiviso una serie di foto di quella notte memorabile, aggiungendo in didascalia: "Uno dei giorni più belli della mia vita, il giorno in cui ho realizzato i miei sogni, la tanto attesa Champions League".