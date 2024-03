Kaladze: "Da piccolo il mio idolo era Maldini, Dio mi ha dato la possibilità di giocare e vincere con lui"

vedi letture

Kakhaber Kaladze, storico ex difensore rossonero e politico georgiano è stato intervistato da Radio Serie A. In questo estratto racconta del suo rapporto con Paolo Maldini: “Da piccolo i miei idoli erano Diego Maradona e Paolo Maldini, avevo i poster a casa di Paolo. Una settimana fa ero a Milano e parlavo con lui di questa cosa, da bambino era il mio idolo. Dio mi ha dato la possibilità di giocare con lui. È una cosa grandissima. E non solo giocare insieme, ho vinto tutto quello che si poteva vincere”.