Kalulu a Milan TV: "Domani chi sbaglia per primo, paga"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia di Milan-Tottenham di Champions League, Pierre Kalulu ha parlato ai microfoni di Milan TV. Queste le sue dichiarazioni: “La Champions ti carica molto, è una competizione che ho voluto giocare da bambino. Adesso sento ancora l’emozione, sono sicuro che prima della partita ci sarà una grande atmosfera con un San Siro pieno”.

La vittoria con il Torino vi dà fiducia? “Vincere ti dà sempre fiducia. È vero che quando non vinci affronti la settimana di valora con un po’ meno morale, ma quando ti avvicini al match non vedi l’ora di giocare, anche contro il Torino che è una squadra difficile da affrontare. Ogni vittoria è un po’ di energia in più e si vedono sorrisi in più. I risultati positivi ci aiutano sicuramente, ma devo dire che l’atteggiamento in generale è migliorato molto. Quando si vince, sono felice”.

Sul Tottenham: “Sarà una gara molto tosta e con tanta energia, hanno giocatori di alto livello sia in attacco che in difesa. Il ritmo, con le squadre inglesi, è sempre molto alto. Anche a noi piace giocare col ritmo, di ripartenza e col fisico, la prima squadra che fa un errore poi paga”.

Sugli avversari che domani dovrà affrontare: “Mi piace guardare il calcio in generale, i giocatori di alto livello, che siano con i club o con la nazionale, li conosciamo. Conoscerli sul campo sarà un’esperienza in più, affrontare giocatori così forti ti dà la misura del tuo livello e cosa puoi dare. Con Tomori abbiamo ancora un po’ di tempo per parlare dei dettagli”.