Kalulu: "Cambio di modulo? E' l'atteggiamento che fa la differenza"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Alla vigilia del match contro il Tottenham, Pierre Kalulu ha parlato così in conferenza stampa del cambio di modulo: "La partita più importante spero sia una più importante di questa. Il cambio di modulo ha aiutato di più, ma l'atteggiamento fa la differenza in questo periodo. Quanto tutti sono così è più facile per noi difensori".