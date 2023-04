Kalulu celebra la qualificazione del Milan: "Sulla strada per le semifinali"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Tanta soddisfazione in casa Milan per la qualificazione alle semifinali di Champions League. Anche Pierre Kalulu, dopo il successo nel doppio confronto con il Napoli, ha celebrato il traguardo raggiunto dai rossoneri condividendo una foto sul proprio profilo Instagram ufficiale. Il difensore francese ha anche aggiunto la seguente didascalia: "On road to the semi finals".