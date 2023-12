Kalulu desaparecido: ecco come sta andando il suo recupero e quando tornerà in campo

Il Milan è in costante emergenza a causa degli innumerevoli infortuni che stanno falcidiando la rosa di quest'anno. Tra i meno fortunati c'è Pierre Kalulu, che a inizio stagione è rimasto ai box per un problema muscolare che gli ha fatto saltare 7 partite. Tornato a disposizione, ecco un nuovo crack contro il Napoli, questa volta più serio: il francese è stato obbligato ad operarsi al tendine del retto femorale sinistro, e da lì non si è più visto in campo.

Ma come sta andando il suo recupero e quando è previsto il suo rientro in campo? Purtroppo grosse novità non ce ne sono, per smaltire l'operazione ed essere in grado di tornare ad allenarsi Kalulu dovrà aspettare. Il suo rientro in gruppo è atteso per marzo 2024, più o meno in concomitanza con quello di un altro centrale difensivo che ha avuto un infortunio molto simile: Malick Thiaw.