Kalulu esalta Maignan: "È il miglior portiere della Serie A. È un leader e non esita a dirigerci"

Intervenuto ai microfoni di Eurosport, il difensore rossonero Pierre Kalulu ha parlato di tantissime tematiche. Queste le sue parole su Maignan: “Per me, dopo il girone d’andata, la risposta è sì. È stato in grado di salvarci quando necessario. Il suo gioco con i piedi mi impressiona ogni giorno, ha appena fatto un assist (contro la Samp). Mike si è comportato come un leader dal momento in cui è arrivato, anche quando non parlava la lingua. Non esita a dire quello che ha da dire, a dirigerci. È un giocatore con una forte etica del lavoro. Solo a vederlo ti fa venire voglia di seguirlo. Possiamo dire che è un leader naturale, sul campo e a parole. Inoltre, ha l’esperienza di aver già vinto. Sa cosa fare per raggiungere il successo. E se inizia pure a fare assist...”.