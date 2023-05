Kalulu fa 100 con il Milan, la cerimonia a Milanello alla presenza di Maldini e Massara

MilanNews.it

Pierre Kalulu in occasione del derby di ritorno contro l'Inter, ha centrato le 100 presenze in tutte le competizioni con il Milan. L'occasione sicuramente non è stata delle migliori ma il traguardo è sicuramente importante per un ragazzo classe 2000. Il Milan ha pubblicato il video della breve celebrazione avvenuta prima dell'allenamento di ieri a Milanello, alla presenza di Massara e Maldini. Proprio Massara ha preso la parola: "Siamo qua per celebrare le 100 presenze di Pierre nel Milan. Un traguardo importante e un percorso iniziato nel dicembre 2020 a Praga contro lo Sparta e che ha portato a tante soddisfazioni e successi, con l'augurio di celebrare presto nuovi traguardi da raggiungere e vittorie inisieme alla squadra, a partire da domani! Complimenti!". Poi il ringraziamento telegrafico di Kalulu: "Grazie a tutti voi. Speriamo siano le prime di tante. Grazie".