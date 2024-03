Kalulu festeggia il ritorno in campo: "Mi siete mancati tutti"

E' il giorno dopo della vittoria del Milan per 1-0 contro l'Empoli grazie al decimo sigillo stagionale di Pulisic. Tre punti importantissimi per il percorso in campionato dei ragazzi di Pioli, attualmente secondi in classifica sopra la Juventus. La gara di ieri pomeriggio ha visto anche il ritorno in campo di Pierre Kalulu, difensore rossonero, fermo ai box da quattro lunghi mesi per infortunio, è tornato in campo dopo 133 giorni.

Di seguito questo il post social del francese: "Mi siete mancati tutti".