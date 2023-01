Kalulu: "Grazie a tutti per i momenti magici del 2022. Nel 2023 per continuare la nostra storia"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con un post su Instagram, Pierre Kalulu ha salutato il 2022 e accolto il 2023: "Grazie a tutti voi per avermi seguito quest'anno, alcuni momenti magici, altri più difficili, ma non ho mai mollato il lavoro quest'anno è stato coronato dal successo. Ci vediamo nel 2023 per continuare la nostra storia...".