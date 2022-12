Kalulu, i numeri del francese in quest'edizione di Champions League

MilanNews.it

Un altro dato che certifica l'importanza di Pierre Kalulu nelle gerarchie e negli schemi di mister Stefano Pioli è quello relativo alle presenze nella fase a gironi di Champions League. Il difensore centrale francese, infatti, oltre a non aver mai saltato una partita in Serie A, non si è fatto mai mancare anche un appuntamento nella massima competizione continentale europea.