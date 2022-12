MilanNews.it

Pierre Kalulu è sicuramente uno degli uomini scelti di mister Stefano Pioli. Il difensore francese, infatti, non ha saltato una singola partita nel campionato in corso, collezionando così 15 presenze (ed un cartellino giallo). Per lui, purtroppo, nessun gol o assist.